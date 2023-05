Compartilhar no Facebook

Para homenagear as servidoras mães da Prefeitura de Rio Negro, nesta sexta-feira os alunos das professoras Silvane e Cristiane do pré 1 da Escola Municipal Celso Catalan realizaram uma emocionante apresentação nas escadarias do histórico prédio.

Os alunos cantaram e tocaram “instrumentos musicais” em todos os pisos, homenageando as mães de todas as secretarias que atuam no prédio.