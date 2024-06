Alunos da Escola Duque de Caxias participam do programa Turismo na Escola

Alunos do 3º ano A e B da Escola Municipal Duque de Caxias estão visitando os principais pontos turísticos de Rio Negro nesta quarta-feira. A ação faz parte do programa Turismo na Escola que está sendo aplicado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

As visitas estão sendo guiadas pela turismóloga Larissa Grein Becker. No Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa os alunos e professores também foram recepcionados pelo prefeito James Karson Valério, que destacou aos visitantes a importância de obter conhecimento sobre a história do município.

O programa Turismo na Escola em Rio Negro conta com apoio da Secretaria de Estado do Turismo. O objetivo é fazer com que os alunos conheçam os potenciais turísticos do nosso município, bem como se sintam pertencentes e orgulhosos do lugar onde vivem.