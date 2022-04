Alunos da Escola José de Lima aprendem sobre a história de Rio Negro com jogos lúdicos

Compartilhar no Facebook

Atividades colaboram para a fixação do conteúdo e tornam aprendizado mais divertido

Os alunos da Rede Municipal de ensino contam com diversas atividades lúdicas para aprendizagem. Nas últimas semanas os alunos do 3º ano A, do professor Danilo e 3º ano B, da professora Rosemari, da Escola Municipal José de Lima, tiveram a oportunidade de aprofundar-se nas histórias e lendas dos Tropeiros e da Estrada da Mata.

Para encerrar os alunos enfrentaram as mesmas dificuldades que os viajantes do caminho de Viamão a Sorocaba, através do jogo “Rota dos Tropeiros”. O tropeirismo é uma das bases da cultura rio-negrense e é creditado a ele o início da nossa cidade.

O jogo “Rota dos Tropeiros” utilizado na Escola e uma adaptação do original produzido pela professora Fernanda da Silva, disponível em https://bit.ly/3vMou4T

