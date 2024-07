Alunos da Escola José de Lima visitam o gabinete do prefeito

Compartilhar no Facebook

Os alunos do terceiro ano A da Escola Rural Municipal José de Lima visitaram o gabinete do prefeito James Karson Valério na manhã desta terça-feira. Eles estiveram acompanhados da diretora Gisela, dos professores Danilo e Jaqueline, da coordenadora Carolina e da estagiária Karolina. O objetivo da visita foi buscar melhorias para a escola e para comunidade da Roseira.

Além da boa conversa informal com o prefeito, os alunos e professores apresentaram alguns projetos desenvolvidos pela escola, como a horta e o “Bosque do José”, que possui diversas árvores nativas plantadas pela comunidade escolar.

Também foi apresentada ao prefeito a ideia da criação de um “Jardim de Mel” na escola com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre as abelhas nativas sem ferrão, que são inteiramente inofensivas ao ser humano e responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras.

Os alunos também entregaram um ofício ao prefeito solicitando a instalação de um parque infantil na Roseira. O documento ressalta que essa necessidade foi percebida após a escola realizar uma pesquisa para o projeto Verde é Vida, que este ano tem como tema “Qualidade de Vida: a saúde socioambiental da comunidade”.

Os alunos e professores defendem que a instalação do parque infantil visa melhorar a qualidade de vida de toda a população da Roseira. O prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, incluiu a localidade no cronograma para que um parque infantil seja instalado em breve.