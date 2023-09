Alunos da escola Mathias Augusto Bohn fazem apresentação na Prefeitura de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Para celebrar a Semana da Pátria, na manhã desta quarta-feira (06), os alunos do 5º ano A e B da professora Janice da Escola Municipal Mathias Augusto Bohn realizaram uma belíssima apresentação na Prefeitura de Rio Negro.

O prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen prestigiaram a atuação juntamente com outros servidores da Prefeitura, que da janela do prédio assistiram a apresentação que foi preparada com os alunos pela professora de educação física Suelen.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após a apresentação todos foram recepcionados pelo prefeito James em seu gabinete. Também estiveram presentes a diretora Veridiane e a coordenadora pedagógica Bruna. Em conversa com os alunos, o prefeito James parabenizou a todos pela apresentação, contou diversas histórias e falou sobre a importância de valorizar a Pátria.