Alunos da Escola Paulino Valério visitam empresa de táxi aéreo

Alunos da Escola Rural Municipal Paulino Valério, situada em Rio Negro, fizeram nesta semana uma visita em Curitiba no maior táxi aéreo do território brasileiro. As crianças conheceram os helicópteros bem de perto e puderam tirar dúvidas.

A empresa Helisul Aviação é responsável pela maior parte dos helicópteros do território brasileiro. Possui 490 funcionários e está com 45 anos de funcionamento. Oferece aos seus clientes uma grande comodidade com serviços de manutenção de aeronaves, FBO- Fixes base operator, serviços aéreos especializados, transporte aero médico, fretamento de aeronaves, gerenciamento de aeronaves e voos panorâmicos. Eles são responsáveis, por exemplo, pelos helicópteros da TV Globo.

As crianças ficaram encantadas ao estarem bem pertinho dos helicópteros, caças aéreas, e outras naves, com direito a entrar na pista de decolagem com uma equipe de atendimento.