Alunos da escola Ricardo Nentwig participam do Programa Turismo na Escola

Uma bonita exposição está sendo realizada na Prefeitura de Rio Negro. Os alunos do 3º ano A e B da Escola Municipal Ricardo Nentwig produziram maquetes dos pontos turísticos do município de Rio Negro.

As maquetes impressionam pelos detalhes e dedicação dos alunos. Elas ficarão expostas no térreo do prédio da Prefeitura até o dia 14 de junho. As visitas podem feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

A ação integra o Programa Turismo na Escola, que conta com apoio da Secretaria de Estado do Turismo. O objetivo do programa é fazer com que os alunos conheçam os potenciais turísticos do nosso município, bem como se sintam pertencentes e orgulhosos do lugar onde vivem.