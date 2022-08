Alunos de escolas municipais de Rio Negro participam do projeto Futuro Integral do Sesc

Nesta semana está sendo realizada na unidade Sesc Rio Negro a segunda edição do Sarau Literário do projeto Futuro Integral. A exposição mostra aos pais e comunidade uma pequena parcela das atividades desenvolvidas pelos alunos no projeto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as inúmeras atividades desenvolvidas nesse mês estão as oficinas de poesia da professora e poetisa Giceli Wormsbecher, que com seu jeito dinâmico oportunizou aos alunos momentos de muito aprendizado e inspiração.

O projeto acontece durante o ano todo. Atualmente são 160 alunos matriculados no projeto que acontece duas vezes na semana nos períodos matutino e vespertino. No período matutino o projeto acontece às 8h20 até às 11h20; no período vespertino o projeto inicia às 13h20 e encerra às 16h20.

O Futuro Integral é um projeto totalmente gratuito aos alunos. A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, mantém o convênio com o Sesc para a aplicação do projeto. O transporte da Prefeitura leva os alunos até a unidade do Sesc. Os alunos pegam o ônibus na escola e retornam para a mesma ao final das atividades, exceto as escolas Celso Catalan e João da Silva Machado, que devido ao raio escolar, não têm transporte.

No projeto as crianças recebem lanche gratuito que é sempre composto por uma porção de fruta, um suco natural ou polpa e um doce ou salgado assado. Todas as crianças matriculadas recebem a camiseta do projeto e não precisam levar material escolar, pois o Sesc fornece.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nas segundas e quartas-feiras são atendidas as escolas:

Celso Catalan

João da Silva Machado

José de Lima

Venceslau Muniz

Nas terças e quintas-feiras:

Mathias Augusto Bohn

Nossa Senhora Aparecida

Olavo Bilac

Ricardo Nentwig

Para fazer a matrícula o aluno deve ter no mínimo sete anos de idade completos e estar matriculado em uma das escolas conveniadas. Também precisa ter, obrigatoriamente, o CPF. Todo início de ano letivo, no mês de fevereiro, o Sesc realiza plantões de matrículas nas escolas do convênio.

O projeto é de contraturno escolar, visando desenvolver as diferentes habilidades por meio de jogos e brincadeiras, através dos eixos do letramento, raciocínio lógico, arte e educação. Também busca uma prática dinâmica do uso do conhecimento.

A metodologia é a de projetos, sendo que neste ano está sendo trabalhado o projeto “Eu”, colocando o aluno como protagonista do processo ensino aprendizagem, buscando valorizar e conhecer seus gostos, seu estado, sua cidade, sua comunidade, sua casa, sua escola e tudo que é necessário para promover a cidadania, os valores, o respeito e os direitos, mas também os deveres, além de conhecer, divulgar e valorizar a nossa cultura e nossa importância como seres atuantes na nossa sociedade.