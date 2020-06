Compartilhar no Facebook

O Sesc Rio Negro oferece a partir do dia 30/06 o projeto Futuro no ENEM. Serão aulas dinâmicas ao vivo, transmitidas todas as terças-feiras e quinta-feiras, das 8h30 às 9h30 ou das 14h às 15h.

Estas aulas são totalmente gratuitas e pretendem contribuir na preparação dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano.

Para participar os interessados deverão entrar em contato pelo telefone 3641-8550 e saber mais como efetuar a matrícula.