Alunos de Rio Negro participam de palestra sobre o rio Negro

Diversos alunos do ensino fundamental, médio e técnico de Rio Negro puderam conhecer a história do rio Negro nesta Semana do Meio Ambiente durante as palestras que foram apresentadas pelo jornalista e escritor Ever Lisboa.

A ação ocorreu na manhã e tarde desta quinta e sexta-feira no Colégio Estadual Barão de Antonina, Escola Estadual Inácio Schelbauer e Escola Municipal Ricardo Nentwig. As apresentações fizeram parte da programação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para valorizar e incentivar as práticas de preservação do meio ambiente.

Durante as palestras os alunos – que possuem entre 10 e 18 anos de idade – conheceram os dados técnicos sobre o rio Negro, onde nasce e onde termina o rio, o tamanho dele, o motivo da cor, as causas das inundações, o projeto de reversão do rio, entre outros temas. Além disso, diversas fotos históricas foram apresentadas e geraram ainda mais curiosidade nos alunos, que conheceram melhor a importância que o rio Negro teve e continua tendo para toda a região.

As escolas foram presenteadas com um exemplar do livro “Histórias e curiosidades do rio Negro” de autoria do palestrante. O livro ficará disponível para estudos em sala de aula e empréstimo aos alunos. O livro foi lançado em 2022 e também está disponível para empréstimo para toda a população na biblioteca pública de Rio Negro.