Alunos de Rio Negro participam do 1º Festival das Cucas Futuro Integral do Sesc Rio Negro

Neste sábado (27) foi realizado o 1º Festival das Cucas Futuro Integral do Sesc Rio Negro. Os alunos da rede municipal de ensino de Rio Negro que fazem parte do projeto Futuro Integral participaram do evento com seus familiares, onde foram escolhidas as três melhores cucas entre oito participantes.

A comissão julgadora teve a árdua missão de escolher entre as delícias feitas com recheios de banana, coco, farofa e creme, goiabada, além de muita tradição da cultura alemã.

“Foi uma tarde saborosa que trouxe os sabores e as lembranças da infância. Hoje nós lembramos da casa da vó, o cheiro da cuca assando, a família reunida para o café. Valorizar nossa história é valorizar quem somos e quem amamos. E cozinhar para o outro é sim uma forma de amar”, enalteceu Ana Paula Weber, coordenadora do projeto Futuro Integral do Sesc Rio Negro.

SOBRE O FUTURO INTEGRAL

O projeto Futuro Integral acontece durante o ano todo. Atualmente são 160 alunos matriculados no projeto que acontece duas vezes na semana nos períodos matutino e vespertino. No período matutino o projeto acontece às 8h20 até às 11h20; no período vespertino o projeto inicia às 13h20 e encerra às 16h20.

É um projeto totalmente gratuito aos alunos. A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, mantém o convênio com o Sesc para a aplicação do projeto. O transporte da Prefeitura leva os alunos até a unidade do Sesc. Os alunos pegam o ônibus na escola e retornam para a mesma ao final das atividades, exceto as escolas Celso Catalan e João da Silva Machado, que devido ao raio escolar, não têm transporte.

No projeto as crianças recebem lanche gratuito que é sempre composto por uma porção de fruta, um suco natural ou polpa e um doce ou salgado assado. Todas as crianças matriculadas recebem a camiseta do projeto e não precisam levar material escolar, pois o Sesc fornece.

Nas segundas e quartas-feiras são atendidas as escolas:

Celso Catalan

João da Silva Machado

José de Lima

Venceslau Muniz

Nas terças e quintas-feiras:

Mathias Augusto Bohn

Nossa Senhora Aparecida

Olavo Bilac

Ricardo Nentwig

Para fazer a matrícula o aluno deve ter no mínimo sete anos de idade completos e estar matriculado em uma das escolas conveniadas. Também precisa ter, obrigatoriamente, o CPF. Todo início de ano letivo, no mês de fevereiro, o Sesc realiza plantões de matrículas nas escolas do convênio.

O projeto é de contraturno escolar, visando desenvolver as diferentes habilidades por meio de jogos e brincadeiras, através dos eixos do letramento, raciocínio lógico, arte e educação. Também busca uma prática dinâmica do uso do conhecimento.