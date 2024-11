Alunos de Rio Negro participam do projeto Turismo Rural na Escola

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira (30), a Escola Rural Municipal Paulino Valério recebeu os alunos do terceiro ano das escolas municipais Olavo Bilac e Eraldo Germano Plautz para a realização em conjunto do projeto “Turismo Rural na Escola”.

Durante o dia foram visitadas a Casa Dell’Uva, a Fazenda São Sebastião e o Sítio Santo Antônio, onde os alunos puderam conhecer como funciona a produção de diversas frutas, como a uva, maçã, mirtilo, amora, figo e o kiwi. Os alunos também obtiveram conhecimento sobre a produção de grãos e erva-mate, criação de animais, manejo de agroflorestas, agroecologia e sustentabilidade.

O objetivo desta atividade é ofertar aos alunos experiências relacionadas à vida no campo, agricultura, cultura local e a natureza em áreas rurais, proporcionando uma conexão com o ambiente do campo, oferecendo experiências únicas.

As direções das escolas agradecem aos gestores das propriedades que receberam os alunos com muito carinho e compartilharam muita aprendizagem e conhecimento.