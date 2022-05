Alunos de Rio Negro recebem a 2ª apostila do Programa Superação

Programa visa oportunizar a recuperação da aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, entregou na última semana a segunda apostila do Programa Superação, para os alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, foram quatro mil apostilas destinadas aos alunos do 1º ao 5º ano. O material contempla as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e será utilizado neste segundo bimestre do ano letivo. As apostilas do Programa Superação são produzidas pelos próprios professores da rede municipal de ensino.

PROGRAMA SUPERAÇÃO

O Programa SUPERação é uma ferramenta que visa oportunizar a recuperação da aprendizagem, priorizando ações qualitativas na educação, com foco no Letramento em Leitura e Escrita e Letramento Matemático. Atua em forma de reforço escolar simultâneo a todos os alunos do Ensino Fundamental. Para sua execução há três frentes de atuação de maneira articulada: aquisição de material didático específico para o aluno e para o professor; formação continuada, nas modalidades presencial e à distância; acompanhamento e verificação do rendimento das turmas no percurso do projeto.

O conteúdo abordado em sala durante a ação é direcionado para as habilidades apontadas como não desenvolvidas ou em desenvolvimento, segundo os resultados das avaliações diagnósticas da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2021. O Programa SUPERação é desenvolvido todas as terças e quintas-feiras. As apostilas são impressas e distribuídas às escolas na versão aluno e professor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A formação do professor é prioridade: O projeto prevê ações de Formação Continuada para a equipe de professores responsáveis por mediar as aulas das turmas. Professor regente e Coordenador Pedagógico passam por capacitação mensal, sendo dividida entre presencial e à distância. Ocasiões em que são apresentados os conteúdos do período correspondente, a metodologia a ser utilizada e os materiais relacionados. Também haverá espaço para o aprendizado compartilhado e a troca de experiências sobre as aulas realizadas.