Alunos do Projeto Elos visitam a Prefeitura de Rio Negro

Nesta sexta-feira (02), os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida participantes do Projeto Elos РConstruindo Coletivos realizaram visitas aos espa̤os e conheceram um pouco mais da Prefeitura de Rio Negro.

Os alunos da manhã e tarde visitaram o gabinete do prefeito, o prédio e as trilhas. Tiveram também a oportunidade de conhecer o programa Rio Negro Cidade Segura, vendo na tela as câmeras ao vivo monitorando os espaços de sua escola.

O Programa Elos atua na escola configurando-se em um conjunto de estratégias voltadas aos alunos do 3º e 4º ano, trabalhando cooperação, qualidade de interação em sala de aula, redução de conflitos e de stress.