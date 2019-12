Alunos e escolas são premiados em Concurso de Cartões de Natal da Arteris Planalto Sul

1 de 4

Toda a dedicação de alunos e educadores durante o ano de 2019 foi reconhecida na premiação da 6ª edição do Concurso de Cartões de Natal do Projeto Escola Arteris – com tema “Foco contra a distração”, promovido pela Arteris Planalto Sul.

O concurso faz parte do calendário de atividades do Projeto Escola, que durante o ano todo desenvolve ações de conscientização sobre um trânsito mais seguro, com alunos da educação infantil, fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em evento realizado em Mafra na última semana, alunos de escolas do Paraná e Santa Catarina foram premiados por suas atividades, e pela produção dos desenhos de Natal.

“Finalizamos com chave de ouro as atividades do Projeto Escola Arteris Planalto Sul em 2019. Foi um evento de muita emoção, com lindas e elaboradas apresentações, onde foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelas instituições durante todo o ano”, destacou Angelita Passos, analista de sustentabilidade da concessionária.

Conheça os vencedores e suas categorias:

– Educação Infantil:

Aluno: Eduardo Kuzeratski – 07 anos

Escola: Municipal Padre Antônio – Quitandinha/PR

– Categoria do 2º ao 5º ano:

Aluno: Flávia Aparecida Pereira – 10 anos

Escola: Municipal do Campo Elfrido Fabrasil – Campo do Tenente/PR

– Categoria do 6º ao 9º ano:

Aluno: Kauã Borges Vieira – 12 anos

Escola: Básica Municipal Belisário José Luiz – Capão Alto/SC

– Categoria Ensino Médio:

Aluno: Maria Gabriela Rodicz – 16 anos

Escola: Educação Básica Jovino Lima – Mafra/SC

– Categoria EJA:

Aluno: Claudete Leite – 45 anos

Escola: Educação Básica Nicolau Fuck – Monte Castelo/SC

– Categoria APAE:

Aluno: Felipe de Jesus Chagas Woiczak – 20 anos

Escola: Municipal Tia Apolônia – Educação Infantil Ensino Fundamental – Modalidade Educação Especial – Rio Negro/PR.

– Destaque do ano:

Escola de Educação Básica Jovino Lima – Mafra/SC

– Menções Honrosas:

Escola Municipal Gunther Urban – Campo do Tenente/PR

Núcleo Municipal José de Anchieta – Ponte Alta do Norte/SC

Escola Rural Municipal Campo São João – Quitandinha/PR

Escola Municipal Tia Apolônia Educação Infantil – Ensino Fundamental – Modalidade Educação Especial – Rio Negro/PR

Os alunos vencedores foram premiados com um notebook, e suas respectivas escolas receberam uma caixa de som portátil.

A Escola Destaque do Ano – recebeu um notebook, e a coordenadora do projeto recebeu um HD Externo.

As Escolas que receberam Menção Honrosa podiam escolher entre um tablet e HD Externo, a coordenadora recebia também um HD.

O evento marcou o encerramento das atividades do Projeto Escola em 2019.