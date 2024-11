Alunos realizam exposição sobre pontos turísticos de Rio Negro

No início da tarde desta segunda-feira foi inaugurada na Prefeitura de Rio Negro a exposição do projeto Minha Cidade, alusiva aos 154 anos do município.

O projeto – que teve início na segunda quinzena do mês de outubro – foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação com todas as turmas do berçário até a pré-escola para valorizar os pontos turísticos do município, além de estimular nas crianças e seus familiares a curiosidade e o gosto pela cultura local e desenvolver as habilidades de trabalho em equipe.

A participação das famílias no ambiente escolar também é um dos objetivos deste projeto. Os trabalhos foram realizados pelos alunos com a ajuda de seus familiares. Com as atividades foi possível promover uma colaboração mais estreita entre alunos, pais, responsáveis e educadores no processo de ensino.

Sendo assim, o projeto ampliou o conhecimento sobre o município de Rio Negro e também estimulou a comunicação entre pais e filhos. Também incentivou o senso de comunidade e pertencimento.

As crianças, com o apoio dos professores e dos estagiários, pais ou responsáveis, pesquisaram sobre os pontos turísticos através de livros, vídeos, fotos e pesquisas na Internet. Dentro do projeto elas criaram um mural com fotos e informações, maquetes, entre outras atividades.

Toda a população está convidada a comparecer e se encantar com os belos trabalhos desenvolvidos. Cada unidade escolar escolheu um tema para divulgar os atrativos de Rio Negro. Na exposição há várias curiosidades e resgates históricos.

A exposição estará disponível durante todo o mês de novembro das 8h às 17h no corredor do térreo do Paço Municipal “Prefeito Ary Siqueira”, atual sede da Prefeitura de Rio Negro, localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário.