Alunos riomafrenses criam projeto de bandeja biodegradável

Os alunos riomafrenses Giovanna Beje Iunzkovzki, Luísa Labegalini Ziehlsdorff e Vicente Luiz Gonçalves, com orientação da professora Maria da Luz Toso, estão participando da edição especial das Feiras de Iniciação Científica do Colégio Bom Jesus.

O projeto dos alunos é um protótipo de uma bandeja projetada com fibras da folha de bananeira e cera de abelhas. O trabalho tem como objetivo desenvolver uma bandeja biodegradável para substituir bandejas de isopor que são utilizadas no dia a dia.

O projeto foi selecionado nas fases regionais e agora precisa do voto popular para avançar de fase. A votação se encerra no próximo dia 28. O vencedor será anunciado em uma live no dia 30 de outubro.

Clique aqui para conhecer o trabalho e votar.