Alunos rionegrenses se destacam no Programa Verde é Vida

Nesta quarta-feira (28), os alunos das escolas municipais José de Lima, na Roseira e Professor Venceslau Muniz, no Seminário, receberam a visita do representante da Afubra, sr. Edemar Pedro Konkel.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O motivo da visita foi a entrega do troféu ‘Gota Verde’ que revelou o destaque dos alunos no Programa ‘Verde é Vida’, desenvolvido pela empresa. A ocasião foi de muita alegria para alunos e professores, pelo reconhecimento do trabalho realizado pelas equipes.

O ‘Verde é Vida’ é um programa permanente de educação socioambiental, que visa a preservação do meio ambiente, educação no meio rural, sustentabilidade, diversificação e valorização dos agricultores, desenvolvido pela Afubra. Participam do programa 19 escolas dos municípios de: Canoinhas, Rio Negro, Mafra, Piên e Itaiópolis, com o desenvolvimento de práticas sustentáveis.