Ampliação do sistema de água da Fazendinha é inaugurada

Na tarde deste sábado foi realizada a solenidade de inauguração da ampliação do sistema de abastecimento de água do distrito da Fazendinha. As obras foram realizadas através de uma importante parceria entre o Município de Rio Negro, o Estado do Paraná e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Com a conclusão das obras, atualmente a rede de abastecimento da Fazendinha possui 21 km com 186 ligações. As caixas d’água do sistema possuem capacidade para armazenar 40 mil litros de água tratada.

No total foram investidos R$ 494.646,90 nas obras, sendo que deste valor, R$ 391.175,83 é de participação da Sanepar referente à elaboração de projetos de engenharia, fornecimento de materiais hidráulicos, equipamentos, treinamentos para a operação e manutenção do sistema, além de apoios técnico, ambiental e socioeconômico. O valor de R$ 103.471,07 foi investido pela Prefeitura como contrapartida para a mão de obra e fornecimento de insumos (materiais de construção civil).

Para a realização das obras – que iniciaram em 2021 – a Prefeitura de Rio Negro obteve a outorga dos órgãos competentes para a utilização do manancial daquela região de acordo com a legislação ambiental vigente.

O gerenciamento do sistema de abastecimento será de responsabilidade de uma associação já formada pelos moradores. Um técnico de operações da Sanepar realiza o trabalho de tratamento da água com cloro, além de outros trabalhos essenciais na manutenção da rede.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento de inauguração teve a presença do prefeito e vice-prefeito de Rio Negro, secretários municipais, vereadores, representantes da Sanepar e também da comunidade. Os discursos das autoridades enalteceram a importância que o sistema de água tem para a comunidade da Fazendinha. Também destacaram a importância da parceria da Sanepar para a realização de grandes obras públicas em Rio Negro.

A importante ação na Fazendinha ocorreu através do programa Sanepar Rural, que tem como objetivo implementar o abastecimento de água potável nas comunidades rurais elencadas pelos municípios que possuem contrato vigente com a Sanepar. O programa é uma oportunidade de levar água tratada para diversas famílias. Outros projetos serão colocados em prática em Rio Negro em breve.