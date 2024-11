Anunciado o Processo Seletivo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2025

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) anuncia o Edital para o processo seletivo do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2025, destinado à formação continuada dos professores da rede pública estadual.

O objetivo do PDE é proporcionar aos professores da rede pública estadual subsídios teórico-metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, e que resultem em redimensionamento de sua prática.

Período de Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, entre os dias 6 e 22 de novembro de 2024, até às 16h. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Quantidade de Vagas

Serão disponibilizadas 2.000 vagas distribuídas entre várias disciplinas e áreas de ensino. A alocação por área/disciplina e região seguirá os critérios de demanda e prioridade da SEED.

Etapas do Processo de Seleção

1.ª FASE – Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório;

2.ª FASE – Prova Didática de caráter classificatório e eliminatório.

Data e Locais da Prova

A prova objetiva ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2024, das 9h às 12h30, nas sedes dos Núcleos Regionais de Educação (NRE). A prova será aplicada em Curitiba/PR e mais 29 cidades e os locais específicos serão divulgados no site do Instituto Consulplan a partir de 9 de dezembro de 2024.

Público Alvo

Podem participar professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM) da rede estadual, que estejam no Nível II, Classes 8 a 11, a data de publicação deste Edital, para ingresso na Turma PDE 2025. Os candidatos devem atender a todos os requisitos especificados no edital.

Objetivo do Programa

O PDE visa a capacitação e o desenvolvimento dos docentes, contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino no estado. As atividades incluem formações a distância e encontros presenciais voltados para a prática pedagógica.

Mais informações sobre o edital e o cronograma completo estão disponíveis no site oficial do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br. Em caso de dúvidas, é possível contatar o organizador por e-mail (atendimento@institutoconsulplan.org.br) ou pelo telefone (0800 100 4790).