Apae de Rio Negro celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas

Desde 1963 a Federação Nacional das Apaes (FENAPAES) realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A iniciativa faz parte do calendário nacional, por meio da Lei nº 13.585/2017. Neste ano a celebração será entre os dias 21 e 28 de agosto.

A Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE de Rio Negro) realizou o evento de abertura na tarde da última sexta-feira. Às 13h30 teve início a palestra “Acolhimento de todos” com o professor e especialista em educação especial, Mozart Petruy. Após o intervalo, houve a palestra “Vamos falhar sobre o envelhecimento das pessoas com deficiência?”, com a palestrante Carla Regina Wingert Morais, que é coordenadora estadual do envelhecimento da Federação das APAEs do Estado do Paraná (FEAPAEs-PR).

O coral composto por alunos da escola realizou a apresentação “Vozes da APAE”. Também apresentou em LIBRAS a oração do Pai Nosso. O objetivo do coral é realizar apresentações artísticas não deixando nenhum aluno de fora.

O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, esteve presente no evento e destacou a importância do evento e da escola. “A escola precisa ser bonita. Aqui nós temos a visão de uma escola maravilhosa, que é parceria do município”, comentou. Também esteve presente no evento o professor e Senador da República pelo Estado do Paraná, Flávio José Arns.

O tema deste ano da semana é “Superar barreiras para garantir inclusão” e enfatiza a importância de toda a população participar da luta pela eliminação dos obstáculos impostos às pessoas com deficiência que parecem intransponíveis, e cuja superação garante a plena inclusão destas na sociedade.

MAIS AÇÕES

Alguns trabalhos dos alunos da APAE de Rio Negro estão expostos na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), fazendo parte da programação da Federação das APAEs do Estado do Paraná.

Nesta terça-feira (23), a escola estará participando das XXII Olimpíadas Especiais das APAES, que é o maior acontecimento esportivo das APAEs. Este ano o evento será realizado no Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti na cidade de Foz do Iguaçu.