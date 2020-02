Aplicativo de transporte “Speed BR” está disponível em Riomafra

Um aplicativo de mobilidade urbana focado principalmente em cidades de pequeno e médio porte, adequado à legislação da Lei Federal 13.640/2018, que ofereça ótimos rendimentos aos motoristas parceiros e segurança, conforto, agilidade e valor justo aos passageiros. É com esses propósitos que o empreendedor Oziel Fabrasil, da cidade vizinha de Campo do Tenente, está colocando no mercado o Speed BR. O app já está em funcionamento em Rio Negro, Mafra, Campo do Tenente, Lapa, Araucária e Curitiba e a expectativa é de expansão ao longo dos próximos meses.

Entre os benefícios para os interessados em dirigir pelo Speed BR, estão o custo favorável ao motorista, que irá pagar uma taxa reduzida sobre as corridas realizadas (só paga se efetuar a corrida), flexibilização de horários (poderá trabalhar o dia e horário que desejar) e ótimos rendimentos ao mês.

Podem se cadastrar motoristas particulares, taxistas, motorista mulher para mulher, moto táxis e entregadores. Os principais requisitos são: ser habilitado e possuir carro com data de fabricação a partir de 2008, com ar condicionado e quatro portas. O cadastro, que passa por avaliação, é feito no app “Speed BR – Motorista” disponível na Play Store para celulares Android.

“Não somos concorrentes dos taxistas, pelo contrário, queremos eles na parceria. No próprio aplicativo tem uma opção para os taxistas, claro que vai ser uma tarifa diferenciada do que um carro comum, mas estamos dando a liberdade do passageiro escolher com que carro quer fazer suas viagens”, explica Oziel.

O motorista fica com 95% do valor da corrida e o aplicativo com 5%. Outros apps chegam cobrar até 50% de comissão. Além disso, há um sistema de indicação em que o próprio motorista ou o passageiro indica um amigo e ganha um valor por cada corrida realizada. Este ganho varia de R$ 0,25 a R$ 1,00 por corrida.

O casal Gilberto Alves e Viviane Nikoski faz parte dos primeiros motoristas a atender pelo Speed BR na Lapa e declaram estar satisfeitos e confiantes em bons resultados. “Mesmo com pouca divulgação ainda, só na base das indicações já tem pessoas nos chamando e todos têm gostado, pois o preço é bom”, comenta Gilberto.

PASSAGEIROS

O “Speed BR – Cliente” está disponível para celulares Android e iPhones e é simples e fácil de usar. Basta fazer o cadastro e simular viagens para ter uma prévia de quanto pagará pelo deslocamento no trecho desejado. Em média a economia tem sido de 20% em relação a outras opções. O pagamento pode ser feito em dinheiro ao motorista, cartão de crédito no aplicativo ou pré-pago com créditos adquiridos com desconto no app.

Para que os clientes economizem ainda mais são ofertados cupons de desconto. Para usar, o interessado clica no botão “cupom” existente na parte superior esquerda da tela do aplicativo o e insere a palavra chave da promoção a que tem direito.

Inclusive, para incentivar você que está lendo esta notícia a usar o app, ao inserir o cupom CLICKRIOMAFRA terá descontos de 5, 10 e até 20% em sua primeira viagem pelo Speed BR. Então, baixe o aplicativo e aproveite o desconto para conhecer!

É importante citar ainda que os aplicativos têm um botão de pânico, que quando acionado faz com que a central verifique se o passageiro ou o motorista está em perigo e comunique a polícia.