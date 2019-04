Após passar por restauração ‘Maria Fumaça’ da praça João Pessoa em Rio Negro é inaugurada

1 de 6

Durante a feira de Páscoa deste domingo, dia 14, a Prefeitura de Rio Negro realizou a solenidade de entrega da restauração da antiga ‘Maria Fumaça’, Máquina Niveladora que trabalhou por um grande período – até 1975 – na pavimentação e melhorias das ruas do município.

Após ser “aposentada” a ‘Maria Fumaça’, que foi fabricada na Alemanha no final de década de 20 no século passado, se transformou em um ponto turístico devido a sua raridade. Deteriorada com o passar do tempo ela foi totalmente restaurada e entregue novamente a população que poderá visitar e conhecer um pouco mais do passado rionegrense.

Na inauguração o único condutor da Máquina Niveladora, o saudoso servidor municipal Henrique Lazzarine, foi homenageado com a entrega dos votos de louvor a seus familiares.

A restauração da Máquina Niveladora faz parte do projeto da Prefeitura em revitalizar o centro histórico do município, que compreende a Praça João Pessoa, o antigo Fórum, o Arquivo Municipal Maria da Glória Foohs e a Ponte Metálica Dr. Diniz Assis Henning.