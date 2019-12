Aprecie a passagem dos satélites Starlink na região de Riomafra

Uma espécie de carrossel luminoso formado por uma constelação de satélites passou a cruzar céu de todo o mundo. O “trem” é formado por nada menos que 60 satélites enfileirados e pode ser visto nas noites escuras.

A passagem dos satélites Starlink chamou a atenção das pessoas em diversas cidades na noite da sexta-feira (06). Segundo o site Satview, há previsão de que na noite deste domingo (08), novamente os satélites estejam visíveis na região de Riomafra, entre 19h38 e 19h43, sendo o ápice às 19h41 com 71° de elevação no azimute 169°.

SOBRE OS SATÉLITES

A empresa SpaceX lançou no dia 11 de novembro deste ano a segunda frota de seus satélites Starlink. Mais 60 satélites foram enviados para a órbita terrestre a bordo de um foguete Falcon 9, apenas seis meses depois do lançamento das primeiras 60 unidades. A ideia é que o projeto conte com pelo menos 12 mil unidades, mas é possível que esse número suba para 42 mil, tudo para fornecer internet de alta velocidade a toda a extensão do planeta.