Aproveite o último dia do evento Paraná Cidadão em Rio Negro

No último dia do grande evento, não perca a oportunidade de realizar diversos procedimentos e receber orientações de forma gratuita.

Estão sendo oferecidos serviços como:

– Documentação (Realização de CPF e regularização de pendências)

– Confecção Carteira da Pessoa com Autismo

– Confecção ID Jovem

– Orientação jurídica (Conciliação judicial, divórcios e afins)

– Ações sociais e de saúde

– Atendimento as mulheres com ônibus lilás

– Realização boletins de ocorrência com a Polícia Civil

– Polícia Ambiental

– Polícia Militar

– Bombeiros

– Proerd

– Emprego e vários outros.

O objetivo do programa é facilitar o acesso do cidadão às obrigações prestadas pelos órgãos públicos, levando também conhecimento dos mesmos a todos os participantes.

O evento ocorre até o dia 5 de novembro das 9h às 15h, no Ginásio Municipal de Esportes José Muller. Não perca essa chance!

