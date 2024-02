Aproximadamente 400 atletas participaram da Meia Maratona em Rio Negro

Mais de 800 pessoas estiveram na manhã do último domingo no Estádio Municipal Ervino Metzger para prestigiar a Meia Maratona de Rio Negro, que visa desenvolver a modalidade na região e servir como ferramenta de melhoria na qualidade de vida dos participantes.

No total a competição teve a participação de 391 atletas, que correram por diversas ruas do município. A maratona teve dois percursos: um com 6 km e outro com 21 km. A largada para a prova dos 21 km ocorreu às 6h30 e para a prova dos 6 km às 6h45, ambas na pista de atletismo do estádio.

A competição foi um sucesso, sendo que dias antes foi preciso abrir vagas extras devido à grande procura. Foram 278 inscritos na prova dos 6 km; 103 na prova dos 21 km e 10 atletas inscritos (mais condutores) através do projeto Pernas Solidárias.

Nas redes sociais a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro agradeceu e parabenizou a todos os atletas participantes, apoiadores e público presente. Equipes da Secretaria de Cultura e Turismo, bem como da Secretaria de Saúde, Obras e Administração também foram fundamentais durante toda a competição com o apoio dado.

Todos os atletas inscritos receberam uma medalha de participação. Também foram distribuídos 141 troféus, destinados aos atletas que conquistaram a premiação referente à classificação geral e suas respectivas categorias. Além disso, após a realização das provas foi disponibilizado um delicioso café da manhã para todos.

Todos os resultados podem ser conferidos no site Chip Run: https://www.chiprun.com.br/eventos/meia-maratona-rio-negro-2024/

As fotos do evento estão disponíveis no Facebook: https://www.facebook.com/RioNegroOficial