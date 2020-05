Área central de Rio Negro poderá ter mudanças no trânsito

Um requerimento que está tramitando na Câmara de Vereadores de Rio Negro solicita a Prefeitura que promova estudos para mudanças no trânsito no entroncamento da rua Getúlio Vargas, praça João Pessoa e avenida deputado Alceu Antônio Swarowski. Até sugerem que haja implantação de um canteiro central com trincheira onde pelo lado esquerdo, transitariam os veículos que fazem o contorno na praça e do lado direito, os que vão para Mafra.

Em outro requerimento, também referente ao trânsito, os parlamentares pediram a troca da sinalização na rua José Jaime Ruthes (bairro Tijuco Preto) próximo a ponte sobre o rio Passa Três. Segundo os vereadores o fluxo de veículos no local aumentou e a atual sinalização está em estado precário.