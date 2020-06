O imóvel particular é usado para prática esportiva e já possui toda a estrutura necessária para socialização e lazer para a comunidade do bairro.

Compartilhar no Facebook

A C√Ęmara de Rio Negro est√° solicitando a Prefeitura que seja realizado um estudo para uma ‚Äúpermuta‚ÄĚ de terrenos, para que o terreno que abriga um campo de futebol na Vila Ema passe a pertencer ao munic√≠pio.

O imóvel particular é usado para prática esportiva e já possui toda a estrutura necessária para socialização e lazer para a comunidade do bairro.

Segundo os vereadores a família proprietária do terreno admite fazer um troca do imóvel por outro em outra localidade do município.