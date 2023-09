Área degradada no bairro Passa Três é recuperada com importante ação ambiental

Uma importante ação ambiental foi realizada em Rio Negro na última quinta-feira (14). Equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada realizaram o plantio de 50 mudas de árvores nativas em uma área degradada no bairro Passa Três.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação – que fez parte da Semana do Meio Ambiente – ocorreu em uma Área de Preservação Permanente (APP) que recentemente sofreu uma invasão, cortes e retiradas ilegais de árvores. As medidas jurídicas já estão sendo tomadas, pois houve o crime de furto e degradação de uma área de preservação.

Após a recuperação, o local será cercado e uma placa será fixada para alertar a população sobre a Área de Preservação Permanente.

As mudas plantadas no local foram cultivadas no Viveiro Florestal Anízio de Andrade (viveiro municipal), que produz mudas de espécies nativas e frutíferas da região visando a recuperação de áreas degradadas. O local também cultiva mudas de flores com o objetivo de aperfeiçoar o paisagismo em praças públicas, jardins e canteiros do município, além do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Na ação do bairro Passa Três também foi utilizada a compostagem para o fortalecimento do solo. O processo de compostagem é realizado pela Prefeitura em parceria com o Colégio Agrícola Lysímaco Ferreira da Costa. A população rio-negrense tem à disposição o serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem (galhos de poda e capinagem), limitados a 1 m³ (um metro cúbico) por semana. Todo esse material é processado no Colégio Agrícola e é transformado em compostagem que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Município de Rio Negro tem compromisso firmado com o meio ambiente. Recentemente, durante o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, realizado em Curitiba, o prefeito James Karson Valério assinou um protocolo de intenção para a ampliação do Selo Clima Paraná, que reconhece as empresas que reduzem ou compensam suas emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, Rio Negro já desenvolve diversas ações em prol da preservação do meio ambiente, como a coleta seletiva, reciclagens de resíduos e pneus, coleta de embalagens vazias de agroquímicos, limpeza de rios e plantio de árvores nativas, processo de compostagem, sequestro de carbono na agricultura, cujo benefício principal é a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, entre outras ações que são realizadas através de importantes parcerias relacionadas às práticas ambientais, sociais e de governança, mostrando que o município de Rio Negro mantém e fortalece cada vez mais a responsabilidade socioambiental.