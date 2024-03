ARPDE é beneficiada com o programa Barracão do Bem da Prefeitura de Rio Negro

A Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência (ARPDE) é uma das primeiras beneficiadas pelo programa Barracão do Bem da Prefeitura de Rio Negro.

Na tarde desta quinta-feira (29), o prefeito James Karson Valério, juntamente com a secretária de assistência social, Eliane Valério Pereira, esteve reunido com membros da diretoria da associação para verificar a instalação do barracão na sede que fica localizada no bairro Campo do Gado. A importância do programa Barracão do Bem foi enaltecida por todos os presentes.

A ARPDE luta pelos direitos das pessoas com deficiência em todos os setores, como empregabilidade e acessibilidade. Através da Lei nº 2105/2011 a associação foi declarada de utilidade pública em Rio Negro.

No barracão a ARPDE fará a ampliação das diversas atividades que já são realizadas, entre elas as palestras de conscientização. Também está no planejamento da associação a instalação de um centro de reabilitação física e psicológica no local.

BARRACÃO DO BEM

Neste mês de fevereiro a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, adquiriu dois barracões (estrutura pré-moldada de concreto armado com 100 m²) para instalação em entidades do município.

O programa Barracão do Bem foi instituído pela Lei Municipal nº 3239/2022 com o objetivo de auxiliar as associações de moradores e entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, no desenvolvimento de atividades/ações que promovam o bem da coletividade comunitária e social.

Além da ARPDE, neste primeiro momento também foi contemplada a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra. As entidades beneficiadas atenderam aos critérios previstos na legislação para o recebimento do barracão e tiveram a anuência do Conselho Municipal de Assistência Social.

Ambas as entidades desenvolvem um trabalho de relevância social no município e o barracão instalado irá contribuir com os atendimentos e ações por elas desenvolvidas e, por consequência, com a população assistida.