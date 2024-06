ARPDE e Prefeitura de Rio Negro lançam projeto que oferece atividades físicas gratuitas

Compartilhar no Facebook

A Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência (ARPDE), em parceria com a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, lançou na última sexta-feira o projeto Conta Comigo, que oferece atividades físicas adaptadas para pessoas que possuem algum tipo de limitação física.

Na abertura oficial, o prefeito James Karson Valério e o presidente da ARPDE, Daniel Teixeira da Cruz, enalteceram a importância do projeto para a inclusão social através do esporte e para o fortalecimento da saúde da população. Ambos comentaram também sobre a importância da parceria para promover a igualdade na sociedade.

As aulas são gratuitas e ocorrerão todas as sextas-feiras na sede da ARPDE com início às 14h. Todos que desejam praticar exercícios físicos podem participar. Instrutores capacitados da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer são os responsáveis pelas aulas. Não é preciso realizar inscrição de forma antecipada.

Participe! A ARPDE fica localizada na Rua Elysio Amantino Waldemar von Linsingen, nº 70, no bairro Campo do Gado.