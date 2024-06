ARPDE e Prefeitura oferecem atividades físicas gratuitas para a população

A Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência (ARPDE), em parceria com a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, possui o projeto Conta Comigo, que oferece atividades físicas adaptadas para pessoas que possuem algum tipo de limitação física.

As atividades são gratuitas e ocorrem todas as sextas-feiras na sede da ARPDE com início às 14h. A associação fica localizada na Rua Elysio Amantino Waldemar von Linsingen, nº 70, no bairro Campo do Gado.

Todos que desejam praticar exercícios físicos podem participar. Instrutores capacitados da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer são os responsáveis pelas aulas. Não é preciso realizar inscrição de forma antecipada.