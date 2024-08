ARPDE promove a 1ª Costelada Fogo de Chão em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência (ARPDE) promoverá no dia 10 de agosto, na véspera do Dia dos Pais, a 1ª Costelada Fogo de Chão.

A porção será 500 g de costela assada, arroz branco, pão, maionese e saladas. Cada porção terá o custo de R$ 40,00.

A entrega será a partir das 11h. No local também haverá atrações pela manhã, como roda de gaita e violão e roda de chimarrão.

A associação fica localizada na Rua Elysio Amantino Waldemar von Linsingen, nº 70, no bairro Campo do Gado.

Para mais informações ligue: (47) 99759-3395 – 984481608 – 99941-5372

(Imagem ilustrativa)