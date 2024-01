Arteris divulga balanço da operação especial das festas de fim do ano de 2023

Durante a operação especial das festas de fim de ano, entre 21 de dezembro e 01 de janeiro, cerca de 433 mil veículos trafegaram ao longo dos 412,7 quilômetros da concessão, entre Curitiba/PR e Capão Alto/SC. A Arteris Planalto Sul prestou 1.445 atendimentos, sendo 514 relacionados a problemas mecânicos nos veículos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No período, as equipes atuaram em 32 acidentes, com duas fatalidades. Toda a operação nas rodovias foi coordenada 24 horas por profissionais que trabalham no Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Planalto Sul.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Planalto Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter @Arteris_APS. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 642 0116, que funciona 24 horas por dia.