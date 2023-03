Artesãos podem participar gratuitamente da Feira de Páscoa de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No próximo dia 26 de março será realizada a tradicional Feira das Araucárias – Edição Páscoa em Rio Negro com uma programação especial com os artesanatos de Páscoa.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para os artesãos de Rio Negro que desejam fazer parte desse importante evento que atrai visitantes locais e de outras regiões.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 17 de março pelo link: https://forms.gle/u2EsNLsZz7GYdy7A8

Mais informações podem ser obtidas através do WhatsApp (47) 3643-7664 ou diretamente na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz.