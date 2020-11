Artista riomafrense Otto Frietz Thiem se destaca com grandes obras

Desde o último mês de outubro o Abrigo de Cães São Francisco de Assis, situado em Rio Negro-PR, possui uma grande obra de arte estampada na área para visitas.

A bela pintura de cães na parede é do artista riomafrense Otto Frietz Thiem, que constantemente deixa o seu talento evidenciado em diversos estabelecimentos de Rio Negro, Mafra e região. O vídeo abaixo mostra o passo a passo da pintura realizada no abrigo de cães. É incrível!

Acesse o canal no Youtube do artista e veja outras grandes obras de arte

Contato para desenhos: (47) 9 9540-1380.

CONHEÇA O ARTISTA:

Otto foi agraciado com inclinação para a música e marcenaria, ambiente no qual nasceu e que incorporou a curiosidade em ver riscos de projetos e modelos até com entalhes, serem executados, lixados e pintados. Mas ele se divertia mesmo era nos traços caricatos de charges de jornais. O seu primeiro livro de desenho foi o “Aprenda a desenhar figuras cômicas”, de Aylton Thomaz. Esse livro trouxe junto consigo uma série de outros referentes ao desenho, desde anatomia do corpo humano (conhecimento que lhe foi útil no curso superior de Educação Física), noções de luz e sombra, perspectiva e cores – cuja teoria ajuda muito o artista, pois Otto é daltônico –, até como dar noções de movimento aos desenhos.

Já com alguma renda na marcenaria de seu pai, Otto pôde fazer cursos por correspondência: Desenho Artístico-Publicitário e depois Desenho Arquitetônico.

Para Otto, a publicidade era algo abjeto, mas foi o que lhe trouxe renda quando por problemas familiares, precisou abandonar o magistério. E assim se tornou conhecido em Riomafra por pintar faixas, letreiros e veicular outdoors. Esse mercado foi engolido pela informatização e por isso o artista precisou migrar profissionalmente por contratos terceirizados de metalurgia e ferrovia. Mas os desenhos e pinturas continuam sendo uma satisfação para Otto por exercer um dom, acima de qualquer mérito por estudos. E enquanto aguarda uma oportunidade offshore – sua atual formação é Marinheiro de Convés da Marinha Mercante –, Otto continua se divertindo, fazendo arte de todo o tipo pelas cidades.