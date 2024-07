Asfalto muda a realidade de famílias do bairro Alto de Rio Negro

Recentemente duas importantes ruas do bairro Alto receberam obras de pavimentação: Rua Professora Heredia Medeiros Mattos, no trecho entre as ruas José Schelbauer Sobrinho e Julio Paluch, e Rua Max Paulo Schossig, no trecho entre as ruas Rodolfo Alois Pfeffer e Alfredo Ricardo Koster, ambas no quadro urbano do município de Rio Negro, totalizando uma área de 2.295,86 m².

Essas são duas das várias ruas que já foram pavimentadas pela atual gestão pública de Rio Negro. A pavimentação evidencia um melhor funcionamento e conservação das vias urbanas. Além disso, em Rio Negro as obras de pavimentação são realizadas com uma infraestrutura completa.

Novos planejamentos estão sendo realizados para que mais ruas recebam obras asfálticas que visam criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança aos pedestres.

Atualmente 75% do perímetro urbano do município de Rio Negro possui pavimentação, sendo que aproximadamente 62% possui rede de esgoto. A Prefeitura trabalha para aumentar ainda mais esses indicadores que são destaques na região, por isso continua investindo em obras de pavimentação. Outras ruas de Rio Negro receberão pavimentação em breve seguindo um planejamento da Secretaria Municipal de Obras.