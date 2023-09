Assinada a ordem de serviço para as obras da cancha multiuso de Rio Negro

Na última quinta-feira foi assinada na Prefeitura de Rio Negro a Ordem de Serviço referente à contratação de empresa para a execução das obras da segunda etapa da cancha multiuso, que fica localizada na Rua Ignacio Kalinoski, no bairro Volta Grande.

Através da Ordem de Serviço, fica a empresa Hammer Construções e Incorporações Ltda, vencedora do processo de licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07/2023, Contrato de Empreitada nº 70/2023, autorizada a dar início aos trabalhos de execução.

A cancha será mais um espaço de lazer e entretenimento para a comunidade. No local será promovida a integração social, reunindo pessoas de diferentes idades e classes sociais em torno de uma atividade cultural e esportiva.

O espaço terá uma infraestrutura adequada para a prática do rodeio, valorizando a cultura local e gerando empregos e renda para a população. Além de ser uma manifestação cultural tradicional, o rodeio é um esporte que pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Os competidores terão um espaço adequado para treinar e se preparar para as competições.

Além disso, a realização de eventos na cancha pode atrair turistas e movimentar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, estimulando o comércio e a prestação de serviços.

O valor do investimento é de R$ 298.253,00 e o prazo para a execução das obras é de quatro meses. Entre as características técnicas estão a execução de complementação na obra da cancha, como a colocação de portões metálicos, conclusão dos bretes, conclusão das cabines do juiz e de narração, construção do embarcadouro, instalação de iluminação e hidráulica.