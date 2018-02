Assinado o convênio para reforma do Ginásio de Esportes XV de Novembro em Rio Negro

O recurso será utilizado em sua totalidade em reparos e reformas no Ginásio de Esportes José Müller, o Ginásio XV, que deverá ser modernizado, ficando com melhor visual e com mais acessibilidade e segurança

Compartilhar no Facebook

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Essa semana foi assinado junto à Caixa Econômica Federal um convênio com o Ministério do Esporte no valor de R$ 300 mil, fruto de emenda parlamentar.

O recurso será utilizado em sua totalidade em reparos e reformas no Ginásio de Esportes José Müller, o Ginásio XV, que deverá ser modernizado, ficando com melhor visual e com mais acessibilidade e segurança.

O próximo passo é a confecção dos projetos e orçamentos para que a obra possa ser licitada.

O espaço esportivo, cultural e de lazer aguarda esta reforma há muitos anos, pois tem mais de 35 anos de existência, iniciado sua construção em outubro de 1981 e passou apenas por reparos pontuais em todo esse tempo. O Ginásio de Esportes José Müller terá um espaço mais moderno e agradável para todos os usuários e frequentadores.

A previsão é de que a obra seja executada ainda este ano.