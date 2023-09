Assistência Social de Mafra promove o curso “Bombeiro da Melhor Idade”

Interessados procurar o CRAS Central ou ligar para o telefone 3643–7181 até o dia 02 de outubro. Segunda turma inicia dia 03 de outubro

A Secretaria de Assistência Social e Habitação, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria com o Corpo de Bombeiros informa que está com vagas abertas para a segunda turma do curso de Bombeiro da Melhor Idade. O objetivo é o de prevenir eventuais acidentes e também realizar um atendimento de primeiros socorros imediato em situações de sinistro nos lares ou em lugares onde os idosos se reúnem socialmente. O curso inicia em 03 de outubro e tem duração de 40 horas.

O curso aborda noções de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, acidentes de trânsito, sistemas preventivos e como acionar os serviços de emergência, entre outros temas.

Os interessados devem entrar em contato com o CRAS Central (R. Ben. Pedro Kuss, s/n – antiga Estação Ferroviária) ou pelo telefone: 3643-7181, até o dia 02 de outubro.