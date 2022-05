Assistência Social de Rio Negro fará abrigamento de pessoas em situação de rua

A onda de frio intenso que chegou ao estado fez as temperaturas caírem bruscamente, trazendo consigo uma dura realidade: essa mudança climática afeta diretamente pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. No intuito de mitigar esse efeito, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social, elaborou uma ação de enfrentamento, com acolhimento dessas pessoas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação será desenvolvida pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS em parceria com a Secretaria de Administração, através do setor de Vigilância. As atividades iniciam nesta sexta-feira, 20 de maio e vão até o dia 31 de julho, período mais rigoroso do inverno. Após esse período, a Secretaria de Assistência Social fará análise da necessidade de permanência da ação a depender da previsão das temperaturas para o mês de agosto.

AÇÃO DE ENFRENTAMENTO

A partir das 18h a equipe do CREAS estará recebendo os moradores de rua na sua sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 518, Bairro Vila Militar. No local, será ofertado banho, roupas e jantar. Às 19h30 um ônibus fará o transporte desses cidadãos até o Espaço de Abrigamento Noturno, que está localizado na Rua Antonio Marques, s/n, Sítio dos Rauen, onde permanecerão até as 8h do dia seguinte, quando o ônibus irá apanhá-los para o café da manhã no CREAS. Diariamente, das 19h30 até as 20h30 a equipe do CREAS fará abordagem social nas ruas do município com vistas a localizar pessoas que estejam em situação de rua e que queiram abrigo.

Vale lembrar que as pessoas não podem ser obrigadas ao abrigamento. Elas serão convidadas, porém se houver recusa, receberão cobertores e terão o seu direito de escolha preservado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

AUXILIE

A população que tenha conhecimento de alguma pessoa que está na rua nesse período da ação, poderá entrar em contato pelo telefone whatsapp (47) 99254-0498 para comunicar o fato, a fim de que a equipe faça a abordagem social à esse cidadão.

Aqueles que puderem contribuir com doações de cobertores e roupas, poderão entregá-los diretamente no CREAS ou na sede da Secretaria de Assistência Social, na Rua Dr. Vicente Machado, nº 418, no Centro de Rio Negro (antigo Fórum de Justiça).