Assistência Social de Rio Negro promove viagem especial para grupos atendidos

Na última sexta-feira (20), a Secretaria de Assistência Social de Rio Negro realizou a ação “Unidos pelo Lazer”, que consistiu numa viagem para a praia de Guaratuba-PR com os grupos de pessoas (a maioria da terceira idade) que participam regularmente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Judas Tadeu, e do Centro de Convivência Henrique Witt no bairro Alto.

A ação teve por objetivo a interação social, o lazer e o fortalecimento de vínculos entre as duas comunidades, proporcionando aos idosos uma melhor qualidade de vida, através da saúde física e mental. Avistar o mar pela primeira vez também foi um marco dessa viagem, proporcionada com muito carinho a todos os participantes.