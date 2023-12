Assistência Social de Rio Negro realiza a entrega de certificados dos cursos ofertados gratuitamente

Na Ășltima semana, a Secretaria Municipal de AssistĂȘncia Social, em parceira com o Senac, Senai e Sesi de Rio Negro, realizou a entrega dos certificados dos cursos gratuitos que foram realizados no segundo semestre deste ano atravĂ©s do Programa Capacita Rio Negro.

A cerimĂŽnia ocorreu no Centro de ConvivĂȘncia Henrique Witt, situado no bairro Alto, onde as aulas foram ministradas pelos instrutores do Senac, Senai e Sesi.

Foram entregues os certificados dos seguintes cursos:

Elaboração de currículo e entrevista de emprego

Instalador e reparador de redes de computadores

Pacote Office

Pintura em tecido

RobĂłtica Educacional – Robot Teens

Segundo a secretĂĄria de assistĂȘncia social, Eliane ValĂ©rio Pereira, o municĂ­pio de Rio Negro vem buscando a implementação das atividades do Centro de ConvivĂȘncia Henrique Witt, buscando atrair pĂșblico de diferentes idades e para diferentes e diversificadas atividades, procurando acolher a comunidade local e tambĂ©m possibilitando o acesso de pessoas de outros bairros aos serviços ofertados, buscando assim promover a integração interpessoal e intercomunitĂĄria.

O curso de Robótica Educacional, por exemplo, é mais uma inovação que marca as açÔes planejadas e executadas pela Prefeitura Municipal de Rio Negro. O curso teve uma carga horåria de 72 horas e foi destinado aos adolescentes com idade entre 13 e 18 anos. Teve a participação de alunos do Colégio Estadual Caetano Munhoz da Rocha; Colégio Estadual Barão de Antonina; Colégio Estadual Dr. Ovande do Amaral e Colégio Estadual Alvino Schelbauer.

O referido curso teve como objetivos: contribuir para uma formação proativa, com pensamento crĂ­tico a partir da utilização de recursos cientĂ­ficos tecnolĂłgicos para o desenvolvimento do protagonismo do estudante no processo de aprendizagem; desenvolver habilidades de raciocĂ­nio lĂłgico, ao percorrer conteĂșdos de diferentes ĂĄreas de conhecimento; estimular a criatividade por meio de construçÔes diversas; desenvolver habilidades de raciocĂ­nio lĂłgico, ao percorrer conteĂșdos de matemĂĄtica e fĂ­sica e estimular a criatividade por meio de construçÔes envolvendo programação, mecĂąnica e eletrĂŽnica.

O prefeito de Rio Negro, James Karson ValĂ©rio, ressaltou a importĂąncia da preparação dos jovens rio-negrenses para o futuro na ĂĄrea da robĂłtica, que vem conquistando espaço em uma parcela significativa do mercado de trabalho. Falou tambĂ©m do comprometimento da gestĂŁo com a formação e profissionalização das crianças e adolescentes do municĂ­pio transformando Rio Negro numa cidade “InteliGENTE”, ou seja, pessoas inteligentes que contribuem com os avanços do municĂ­pio, assim como tambĂ©m, para o surgimento de grandes oportunidades e melhorias das condiçÔes de vida da nossa gente rio-negrense.

Em Rio Negro também hå o projeto Robótica na Escola, que foi lançado em maio deste ano pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação.