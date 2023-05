Assistência Social de Rio Negro realiza oficina culinária em Encontro da Terceira Idade

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Assistência Social de Rio Negro, através da equipe do Centro de Convivência Henrique Witt, realizou na última terça-feira (09) o Encontro da Terceira Idade, tendo como atividade naquela tarde, uma oficina culinária para a confecção de Geleia de Caqui, destinada ao consumo próprio das integrantes do grupo.

O objetivo da atividade foi de movimentar o grupo na organização e realização do que foi proposto, fortalecer o vínculo entre as participantes, melhorar a comunicação e desenvolver habilidades culinárias.

Durante a atividade as participantes foram orientadas na organização da divisão de tarefas, para a preparação e cozimento da fruta. Na mesma oportunidade, as integrantes do grupo foram convidadas a levarem uma receita para confecção de um Livro de Receitas.

As participantes fazem parte da comunidade e atividades como essas auxiliam na diminuição de situações de vulnerabilidades sociais, fortalece a garantia de direitos e acessibilidade aos serviços do município.