Assistência Social de Rio Negro realizou grande ação no sábado para atender famílias

No último sábado (18), a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria de Assistência Social, prestou atendimento às famílias afetadas pelas enchentes iniciadas no dia 04 de outubro (primeira enchente) e 29 de outubro (segunda enchente), com a finalidade de entregar a 2ª e a 3ª cesta básica para as famílias rio-negrenses da área urbana que estão devidamente cadastradas pela secretaria e Defesa Civil do município.

O dia foi de intenso trabalho visando bem atender às famílias rio-negrenses, procurando amenizar a vulnerabilidade que essas pessoas ficaram expostas frente ao sinistro vivenciado pelo município por duas vezes consecutivas e em curto período de tempo, sendo as famílias novamente acolhidas em abrigos instituídos pela Defesa Civil (Ginásio de Esportes José Müller e Escola Municipal Ricardo Nentwig), ou ainda na casa de familiares e amigos.

Somente neste sábado a Secretaria de Assistência Social atendeu 279 famílias e continuará realizando as entregas das cestas durante toda a semana (de segunda a sexta-feira) no horário das 8h às 11h30h e das 13h30 às 17h, assim como estará paralelamente realizando a Operação Interior, com destino às localidades de Laranjal, Maitaca, Queimados, Fazendinha I e II e Barra Grande.