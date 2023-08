Assistência Social e SESC desenvolvem o Projeto Nossos Planos em Rio Negro

A Secretaria de Assistência Social de Rio Negro – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Serviço Social do Comércio (SESC) iniciaram nesta quinta-feira (10) o “Projeto Nossos Planos” com o objetivo de sensibilizar e orientar os participantes sobre a adolescência, o processo de adolescer e as mudanças físicas e psicológicas desta fase da vida.

As atividades serão desenvolvidas por profissionais do SESC junto às dependências do CRAS da Vila São Judas Tadeu no período de agosto a dezembro de 2023, com encontros quinzenais, tendo como público os adolescentes do Grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos daquela unidade.

O projeto complementa as atividades que são realizadas no Serviço de Convivência, pois a identificação e autoconhecimento da adolescência influenciam na qualidade de vida do adolescente e na convivência familiar e comunitária. O adolescente ao conhecer suas características e particularidades, desenvolve comunicação assertiva de seus pensamentos e emoções, com isso seu protagonismo na família e no território tornam-se mais envolvidos e participativos nas relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.