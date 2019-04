Associação Comercial de Rio Negro lança promoção do Dia das Mães

Serão sorteados três vales compras, um no valor de R$ 500,00, outro no valor de R$ 200,00 e um no valor de R$ 100,00

A Associação Comercial e Industrial de Rio Negro, em parceria com seus associados, lançou a campanha promocional do Dia das Mães de 2019, que vai sortear três vales compras – um no valor de R$ 500,00, outro no valor de R$ 200,00 e um no valor de R$ 100,00 – que poderão ser usados nas lojas participantes da promoção.

Para concorrer basta fazer uma compra nas empresas participantes, preencher o cupom, depositar na urna e aguardar o sorteio que será realizado no dia 13 de maio às 17 horas na sede a ACIRN e com transmissão ao vivo na página da entidade no Facebook.

A promoção do Dia das Mães faz parte do projeto da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro, ‘Sou Daqui, Compro Aqui’, que tem o objetivo de fortalecer e a promover as empresas locais, por meio de ações de integração, capacitação e incentivo.

Informações sobre a Promoção do Dia das Mães na sede da ACIRN, pelo telefone 3645-0828, Whatsapp (47) 9 9754-7938, no Facebook @acirn.rionegro e no site www.acirn.com.br.