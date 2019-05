Associação Comercial e Industrial de Rio Negro realiza sorteio da promoção do Dia das Mães

No final da tarde desta segunda-feira, dia 13, a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) promoveu com transmissão ao vivo pela página do Facebook da entidade o sorteio da Promoção do Dia das Mães que premiou os consumidores com três vales compras – um no valor de R$ 500,00, outro no valor de R$ 200,00 e um no valor de R$ 100,00.

Os ganhadores foram:

Maricler Weber cliente da MasterFarma Rio Negro – R$ 500,00

Alexandre Fernandes cliente da Big Passo Calçados – R$ 200,00

Clarice Martins Cliente da Loja Lupas Kids – R$ 100,00

Os vales compras são válidos para compras nas 62 lojas participantes da promoção:

Afubra, Akideixan, Auto Escola Referência, Big Passo Calçados, Brasil Moto Peça, Cabide Leve, Canal C, Casa Agrop. Caminho do Campo, Casa Boina Preta, Casa De Carnes Soares, Celmoto, Cesar Eletro, Coisinhas da Lu, Comercial Cruzeiro Rio Negro, Contrurio Materiais de Construção, Correa Equipamentos, Desigual, Dom Pedro Restaurante, Elétrica Xepa, Estação Mat. de Construção, Estilo Cativa, Farmácia Bairro Alto, Farmácia Vital, Flora Ikebana, Gih Modas, Grafite Papelaria, Henvida Organizações, Inove Tintas, Jez Mercearia, Junior Centro Automotivo, Lojas Kinder, Lila Lili, Lima Eletrônicos, Lupa Kids,Marmoraria Ouro Verde, Masterfarma, Mercado Boschetto, Mercado Francys, Mercado Lar, Mini Box, Moda Flex, Mundo Dos Brinquedos, Nossah Autopeças, Papelaria Belas Artes, Papelaria Rio Negro, Passarela, Posto BJ, SB Ferramentas, Sicoob, Stalltech, Suh Modas, Tati Sapatilha, Tonho Motos, Vidraçaria Solar, Vitrine e Wizard Rio Negro.

A promoção do Dia das Mães faz parte do projeto da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro, ‘Sou Daqui, Compro Aqui’, que tem o objetivo de fortalecer e promover as empresas locais, por meio de ações de integração, capacitação e incentivo.

Contato e informações sobre novas promoções na sede da ACIRN, pelo telefone 3645-0828, Whatsapp (47) 9 9754-7938, no Facebook @acirn.rionegro e no site www.acirn.com.br.