Associação do Bairro Bom Jesus promove Torneio de Truco Beneficente

A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Bom Jesus está organizando um Torneio de Truco em prol do mafrense Romário Carvalho, vítima de acidente de transito em 03 de maio de 2017, quando teve as duas pernas fraturadas e desde então se encontra em recuperação com diversos procedimentos cirúrgicos já realizados. O último procedimento realizado em março deste ano, devido à urgência em sua realização, precisou ser feito de forma particular, com gastos em torno de 13 mil reais, os quais estão sendo pagos em parcelas mensais. Todo o lucro obtido neste evento será revertido em prol do beneficiário.

O evento será neste sábado (08) na associação a partir das 16h. O valor da inscrição é R$ 50 por dupla. Premiação: R$ 200 para o 1º lugar e R$ 100 para o segundo lugar. Contatos para inscrições e informações: (47) 99209-4080 (Fabiano) e (47) 98444-0497 (Felipe).