Associação dos Voluntários do Hospital Bom Jesus é declarada como de utilidade pública

A Câmara Municipal de Rio Negro realizou na noite de terça-feira (25) a 4ª Sessão Ordinária da 36ª Legislatura, abordando temas essenciais para o município. O destaque da noite foi a aprovação do Projeto de Lei nº 03/2025, que declara como de utilidade pública a Associação dos Voluntários do Hospital Bom Jesus.

A proposta, de autoria do vereador Geovane de Lima (PODE), foi aprovada por unanimidade, garantindo à entidade mais reconhecimento e possibilidades de parcerias para fortalecer seu trabalho junto à comunidade. A Associação, que há anos presta suporte ao hospital e promove ações voltadas à saúde pública, agora poderá firmar convênios com o poder público, buscar recursos financeiros com mais facilidade e pleitear autorizações de tributos ainda municipais, fortalecendo mais seu impacto social.

A sessão também contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Mayra Luana Konell , que compareceu ao plenário para prestar esclarecimentos sobre demandas da área da saúde. Sua participação foi solicitada pela vereadora Neusa Heuko Swarowski (CIDADANIA) , por meio do Requerimento nº 02/2025, que abordou questões relacionadas à estrutura da rede municipal de saúde e respondeu a questionamentos dos vereadores sobre serviços oferecidos à população.

Além dos debates sobre saúde, os vereadores apresentaram suas indicações ao Executivo Municipal, solicitando investimentos em infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para a população. Entre os principais pedidos, destacam-se: Inclusão de ruas no Programa de Pavimentação Asfáltica (Elcio Josué Colaço – PSD); Patrulhamento e empedramento da Rua Dirce Marta Stritzinger (Chiquinho Veiga – PRD); Pavimentação da Rua Jacob Augusto Ritzmann, no Matão do Caçador (Felipe Stafin Mini – PSB); Criação de um Plano de Uso e Ocupação de Áreas Fluviais , desenvolvimento do desenvolvimento do turismo e um parque fluvial no centro da cidade (Geovane de Lima – PODE); Contratação de um fisioterapeuta para a Academia da Saúde no Lageado dos Vieiras (Landivo Assistente Social – PSD); Contratação de um odontologista para a UBS Ayres Hirt (Odair Pereira – PL); Modernização da Biblioteca Municipal , com instalação de computadores e ampliação do acervo (Isabel Cristina Grossl – Republicanos); Instalação de uma Academia para Terceira Idade e um Parque Infantil em Campina dos Martins (Odair Pereira – PL).

A sessão teve grande participação da comunidade, tanto presencialmente quanto por meio dos canais oficiais da Câmara. A transmissão ao vivo recebeu um número expressivo de interações, reforçando o interesse da população nos trabalhos legislativos.

O presidente da Câmara, Odair Pereira (PL) , destacou a importância desse envolvimento:

“A presença da população, seja aqui no plenário ou acompanhando online, fortalece a transparência e a representatividade do Legislativo. Nosso compromisso é continuar ouvindo as demandas da comunidade e trabalhando para trazer soluções.”

Para acompanhar as sessões através do nosso canal no Youtube, acesse: https://www.youtube.com/@camaramunicipalrionegro-pr2468/streams

A pauta completa e demais informações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), pelo link: https://sapl.rionegro.pr.leg.br/sessao/